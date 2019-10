Actualidade

Os 10 chefes de equipa de urgência do Hospital Garcia de Orta (Almada) que tinham pedido a demissão em 12 de setembro chegaram hoje a um princípio de entendimento com a direção clínica daquela unidade de saúde, revelou fonte hospitalar.

"Houve um princípio de entendimento para uma base de trabalho com o objetivo para se tentar ultrapassar os problemas", informou a administração do Hospital Garcia de Orta, no distrito de Setúbal.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, João Araújo Correia, revelou que "foi abandonada a ideia de retirar cirurgia geral da presença física no serviço de urgência, o que iria sobrecarregar ainda mais a medicina interna, que atende grande parte dos doentes no serviço de urgência".