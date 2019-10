Actualidade

Uma mulher morreu hoje atropelada por um camião em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, adiantaram à Lusa fontes do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto e dos bombeiros locais.

Segundo as fontes, o acidente ocorreu na Rua do Monte, na União de Freguesia de Gulpilhares e Valadares, distrito do Porto, às 17:46.

De acordo com o CDOS do Porto, no local estão os Bombeiros Voluntários de Valadares, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a PSP.