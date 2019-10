Eleições

O candidato derrotado nas eleições de 2018 para a liderança do PSD/Açores, Pedro Nascimento Cabral, pediu hoje que seja marcado "o quanto antes" um Conselho Regional que debata o futuro do partido após as derrotas nas europeias e legislativas.

Numa publicação na rede social Facebook, Nascimento Cabral frisa que das eleições legislativas de domingo resultou uma "derrota clara e inequívoca do PSD/Açores", liderado por Alexandre Gaudêncio, que fez recentemente um ano à frente da estrutura partidária.

"Importa salientar que estamos perante a segunda derrota eleitoral consecutiva de Alexandre Gaudêncio, uma vez que este também já carrega nos ombros a maior derrota de sempre do PSD/Açores nas eleições para o Parlamento Europeu. Ou seja: Em dois atos eleitorais, Alexandre Gaudêncio conseguiu as duas maiores derrotas de sempre na história do PSD/Açores", assinala Pedro Nascimento Cabral.