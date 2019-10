Actualidade

O proTejo - Movimento pelo Tejo disse hoje que Espanha não cumpriu a Convenção de Albufeira no ano hidrológico 2018/2019, que terminou em setembro, apontando menos água lançada no Tejo e prejuízos económicos e ambientais decorrentes dos baixos caudais.

"Neste ano hidrológico, que começou em outubro de 2018 e terminou em setembro de 2019, Espanha não cumpriu com os caudais acordados com o nosso país na Convenção de Albufeira, isto apesar das enormes descargas de água que realizaram nos meses de agosto e setembro, um terço do total do caudal previsto para todo o ano hidrológico, na tentativa de alcançar o seu cumprimento", afirmou à Lusa Paulo Constantino, porta-voz do movimento ambientalista com sede em Vila Nova da Barquinha, no distrito de Santarém.

Segundo o dirigente, a situação originou "caudais com elevada irregularidade, com meses em que o Tejo ia à míngua e se podia atravessar a pé em algumas zonas", o que afetou diretamente os ecossistemas aquáticos, ripícolas e as próprias manchas florestais próximas dos cursos de água.