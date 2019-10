Actualidade

O brasileiro Sylvinho deixou hoje o cargo de treinador do Lyon, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje o atual 14.º classificado da Liga francesa.

No site oficial do clube, no qual alinha o internacional português Anthony Lopes, o Lyon refere que iniciou o processo de desvinculação do contrato de trabalho com o técnico brasileiro, que ao leme da equipa só por duas vezes conseguiu vencer no campeonato, tendo ainda alcançado três empates e quatro derrotas, a última no domingo, no reduto do Saint-Étienne (1-0).

O clube gaulês, que está sem vencer há sete jogos para o campeonato, dá conta que o treinador adjunto Gerald Baticle vai dirigir a equipa enquanto o processo não estiver concluído, sob a direção do diretor desportivo Juninho Pernambucano.