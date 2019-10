Euro2020

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Redação, 07 out 2019 (Lusa) - O extremo Rafa, que foi hoje dispensado dos trabalhos da seleção portuguesa de futebol, está a contas com uma tendinopatia no adutor à esquerda, esclareceu o Benfica na sua página oficial.

"Em face do seu quadro clínico, o camisola 27 das 'águias' - que fora chamado pelo selecionador Fernando Santos para os próximos dois jogos de Portugal (frente a Luxemburgo e Ucrânia) na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020 - conheceu dispensa oficial da convocatória", pode ler-se ainda na nota 'encarnada'.

A Federação Portuguesa de Futebol já tinha dispensado o jogador de 26 anos, um dos campeões europeus de 2016, numa nota anterior em que dá Rafa como "indisponível" pela Unidade de Saúde e Performance.