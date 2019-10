Actualidade

Pelo menos 47 pessoas foram detidas na Austrália por participarem em atos de desobediência civil ou por perturbarem a ordem pública durante protestos contra a inação do Governo face à crise climática, informou hoje a polícia.

As detenções ocorreram na segunda-feira em várias cidades do país durante os protestos organizados pelo grupo ambientalista Extinction Rebellion programados para as próximas duas semanas.

"Sabemos que esse grupo específico de manifestantes está a tentar causar um distúrbio significativo na comunidade e qualquer atividade dessa natureza não será tolerada pela polícia", indicou o comissário-adjunto da região metropolitana de Sydney, Mick Willing, em comunicado.