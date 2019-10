Actualidade

Manifestantes na Bolívia prometeram hoje intensificar os protestos para exigirem ao Governo que encerre um projeto privado da alemã ACI Systems para desenvolver as reservas de lítio no deserto de sal Uyuni, o maior do mundo.

Alguns estudantes universitários que participaram do protesto na segunda-feira chegaram a detonar dinamite na província de Potosi, a cerca de 420 quilómetros de La Paz, sem que exista registo de feridos ou de detenções.

Os moradores exigem o fim do acordo, que contempla a construção de uma fábrica de baterias para veículos elétricos e uma planta de hidróxido de lítio.