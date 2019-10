Actualidade

O festival de cinema Queer Porto vai assinalar os 50 anos dos motins de Stonewall, em Nova Iorque, como marco na emergência dos "modernos movimentos de luta LGBTI+", com um ciclo dedicado aos acontecimentos, anunciou hoje a organização.

O documentário "Before Stonewall" (1984), de Greta Schiller e Robert Rosenberg, é um dos filmes selecionados, assim como "The Cockettes" (2002), de Bill Weber e David Weissman, localizado na "psicadélica São Francisco dos anos 60", que abrirá a 5.ª edição do Queer Porto - Festival Internacional de Cinema Queer, a decorrer de 16 a 20 de outubro, no Teatro Rivoli, no Maus Hábitos e na Reitoria da Universidade do Porto.

Organizado pela Associação Cultural Janela Indiscreta, o Queer Porto quer reunir obras que "desafiem leituras", como os filmes de Arthur J. Bressan Jr. "Gay USA" (1977) e "Buddies" (1985), primeira ficção cinematográfica sobre a sida, e "The Archivettes" (2018), de Megan Rossman, que demonstra "a importância dos legados materiais para memória futura", na luta LGBTI+.