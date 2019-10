Actualidade

A Academia Sueca anuncia na quinta-feira os vencedores do Nobel da Literatura de 2018 e 2019, depois de o prémio ter sido suspenso, devido a um escândalo que abalou a reputação da instituição e levou a várias demissões.

Em maio do ano passado, a Academia Sueca, responsável pela atribuição do Prémio Nobel da Literatura, fez saber que não iria atribuir o galardão nesse ano, por causa dos alegados abusos sexuais em que se encontravam envolvidos membros da instituição, responsáveis pela seleção do vencedor.

Na altura foi dito que o prémio respeitante a 2018 iria ser atribuído em 2019, embora tenha chegado a ser considerada a possibilidade de o prémio só ser entregue em 2020, caso os problemas não fossem sanados antes da data da atribuição.