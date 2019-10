Actualidade

Anne Carson, Maryse Condé, Margaret Atwood e Haruki Murakami são alguns dos escritores apontados pelas casas de apostas como principais candidatos ao Prémio Nobel da Literatura de 2018 e 2019, a atribuir na próxima quinta-feira, em Estocolmo.

A Academia Sueca atribui este ano dois Prémios Nobel da Literatura (relativos a 2018 e 2019), depois de, no ano passado, este galardão ter sido suspenso devido a um escândalo de abusos sexuais e crimes financeiros, que afetou a instituição responsável pela atribuição do prémio.

Embora o Prémio Nobel da Literatura sempre tenha sido difícil de antecipar, as casas de apostas internacionais todos os anos apresentam uma lista com os favoritos, como é o caso do conceituado site britânico Nicer Odds, que tem à cabeça a poeta e ensaísta canadiana Anne Carson, enquanto a última posição é ocupada por George R. R. Martin.