O diretor do departamento africano na agência de notação financeira Standard & Poor's disse hoje que o Brexit e a falência da operadora de turismo Thomas Cook podem afetar Cabo Verde devido à dependência do turismo.

"Cabo Verde é vulnerável a um abrandamento do crescimento da economia europeia devido à concentração de turistas europeus e, por exemplo, um ataque terrorista ou uma erupção vulcânica pode acabar com o crescimento do PIB" (Produto Interno Bruto), disse Ravi Bhatia, em declarações à Lusa.

Na semana em que a agência Lusa realiza uma conferência sobre o futuro da economia de Cabo Verde, o analista responsável pelo departamento africano explicou que o principal desafio do país é "crescer rapidamente e não ser demasiadamente dependente do turismo, da pesca e de ajuda e financiamento externo".