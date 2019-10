Brexit

O governo britânico está a preparar-se para uma rutura das negociações com a União Europeia (UE) relativamente ao 'Brexit' após um telefonema com a chanceler alemã, Angela Merkel, adiantou hoje uma fonte do governo à BBC.

Segundo a BBC, Merkel terá dito que a UE só vai aceitar um acordo que mantenha a Irlanda do Norte na união aduaneira europeia, o que contraria o plano do primeiro-ministro, Boris Johnson, para resolver o impasse do 'Brexit'.

Sem manter a província britânica alinhada com o mercado único europeu para evitar uma fronteira física na ilha da Irlanda, "ela disse que um acordo é altamente improvável", adiantou outra fonte do governo à Sky News.