Eleições

O secretário-geral do PS, António Costa, convocou hoje para quinta-feira uma reunião da Comissão Política Nacional do seu partido para analisar os resultados das eleições legislativas de domingo.

A reunião do órgão de direção alargada dos socialistas vai ter lugar depois de o líder do PS iniciar na quarta-feira uma primeira ronda de conversações com as forças da esquerda parlamentar (BE, PCP, PEV e Livre) e PAN, procurando desta forma assegurar condições de governabilidade a partir do novo quadro político.

Esta ronda inicial de conversações, que deverá acontecer já com António Costa indigitado primeiro-ministro pelo Presidente da República, foi avançada pelo Observador e confirmada à agência Lusa por fonte da direção do PS.