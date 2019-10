Eleições/Madeira

O representante da República na Madeira, Ireneu Barreto, recebe hoje no Palácio de São Lourenço, no Funchal, o líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque para o nomear presidente do XIII Governo da região.

Uma nota divulgada pelo gabinete do representante da República realça que esta nomeação ocorre depois de cumpridos os procedimentos formais necessários como a publicação dos "resultados das eleições legislativas regionais de 22 de setembro do corrente ano no Diário da República", o que aconteceu em 30 de setembro.

Também foram "cumpridas as audições aos partidos políticos com representação parlamentar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira", acrescentou.