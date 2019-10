Eleições/Madeira

O presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, defendeu hoje ter chegado o "tempo de uma convergência" e de encetar um "diálogo construtivo" com a República para resolver os assuntos pendentes da região.

"No quadro dos assuntos pendentes com a República, estamos disponíveis para um diálogo construtivo e consequente que conduza a resultados práticos para a vida dos nossos cidadãos", disse Miguel Albuquerque no curto discurso após a assinatura do acordo programático da coligação para o Governo Regional da Madeira PSD/CDS.

O líder social-democrata madeirense complementou estar "confiante que é chegado o tempo de uma convergência responsável nestas matérias".