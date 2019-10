Eleições

O secretário-geral do PSD disse hoje à Lusa que esta semana não estão previstas reuniões partidárias internas, e apontou que, neste momento, "a única preocupação" do presidente do partido, Rui Rio, é com "o interesse nacional".

"Neste momento, a única preocupação do dr. Rui Rio é com o interesse nacional e em exercer funções como líder da oposição", afirmou à Lusa José Silvano.

O secretário-geral do PSD explicou que essa prioridade passa hoje pela audiência com o Presidente da República sobre a formação do novo Governo, na qual estarão presentes, além de Rui Rio e José Silvano, os vice-presidentes do PSD Nuno Morais Sarmento e Isabel Meirelles, bem como o líder parlamentar Fernando Negrão.