Legionella

A fase de instrução do processo do surto de 'legionella' de Vila Franca de Xira, em 2014, começa em 20 de novembro, em Loures, com a inquirição do então delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo.

A informação consta no processo, a cargo da juíza de instrução criminal (JIC) Ana Rita Loja e consultado pela agência Lusa no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Loures, no qual a JIC agendou a audição de António Manuel Barata Tavares, indicado pela empresa arguida General Electric (GE - que se passou a chamar SUEZ II), para as 09:30 de 20 de novembro.

A instrução, fase facultativa em que a JIC vai decidir se o processo segue e em que termos para julgamento, prossegue pelas 15:00 de 25 de novembro, com a inquirição de uma segunda testemunha.