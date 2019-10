Moçambique/Eleições

Quatro agentes da polícia são suspeitos de envolvimento no assassínio de um observador eleitoral, na segunda-feira, em Gaza, sul do país, disse hoje fonte do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique (PRM).

"Os polícias estão afetos à subunidade de intervenção rápida de Gaza, em serviço no Grupo de Operações Especiais [...] todos identificados no auto", disse Orlando Mudumane, porta-voz da PRM numa declaração à imprensa.

O homicídio terá sido perpetrado por um grupo de quatro agentes e um civil, referiu, sem adiantar as possíveis motivações.