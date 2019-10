Ajuda externa

A Comissão Europeia considerou hoje que, apesar da evolução positiva do mercado de trabalho em Portugal, a precariedade é "persistentemente elevada" e manifestou dúvidas quanto ao impacto das alterações laborais no crescimento do emprego.

"A evolução do mercado de trabalho ainda é positiva", começa por afirmar a Comissão Europeia no relatório divulgado hoje na sequência da décima missão de acompanhamento pós-programa, que decorreu entre 14 e 19 de junho passado, em Lisboa.

Porém, "o trabalho precário é persistentemente alto", alerta a Comissão, referindo o acordo tripartido na Concertação Social de 2018 sobre as medidas de combate à precariedade, que levaram em julho à aprovação, no parlamento, das alterações laborais, que entraram em vigor este mês.