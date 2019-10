Actualidade

A Escola Profissional de Música de Espinho celebra, em 2019, os seus 30 anos de funcionamento e assinala o aniversário com um ciclo de três exposições que, até junho de 2020, reunirão obras inéditas de 30 ilustradores portugueses.

A iniciativa é comissariada por Constança Araújo Amador, que revelou hoje à Lusa ter convidado, para o efeito, artistas consagrados e novos talentos da ilustração, envolvendo uns e outros na criação de trabalhos que, independentemente da técnica escolhida, exploram a relação da escola com a comunidade educativa local e a própria cidade do distrito de Aveiro.

A primeira dessas três exposições gratuitas já pode ser apreciada no 'foyer' do Auditório de Espinho, que é a sala de espetáculos comum à Escola Profissional e à Academia de Música, e constitui assim o primeiro momento do ciclo "30 voltas ao sol", que, arrancando com 10 ilustradores, dará a conhecer outros 10 artistas no segundo período letivo, e apresentará o último grupo de criadores no terceiro período.