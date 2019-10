Actualidade

Três ativistas brasileiras, num conjunto que inclui Marielle Franco, assassinada em 2018, estão entre os finalistas do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, anunciou hoje o Parlamento Europeu, que decidirá o vencedor em 24 de outubro.

Marielle Franco, defensora brasileira dos direitos humanos, nomeadamente da comunidade negra, das mulheres e das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexuais (LGBTI), que foi brutalmente assassinada em março do ano passado, é candidata a título póstumo ao galardão, em conjunto com a ambientalista Claudelice Santos e a líder indígena Raoni Metuktire, decidiram as comissões parlamentares de Assuntos Externos e de Desenvolvimento.

Os outros dois finalistas na edição deste ano são o economista chinês Ilham Tohti, conhecido pela luta pelos direitos da minoria uigure e pela defesa da implementação de leis regionais de autonomia, e o grupo 'The Restorers', composto por cinco estudantes do Quénia (Stacy Owino, Cynthia Otieno, Purity Achieng, Mascrine Atieno e Ivy Akinyi), que desenvolveram uma aplicação móvel (o i-Cut) para promover a luta contra a mutilação genital feminina.