Actualidade

O crescimento mundial encontra-se numa "desaceleração sincronizada", devido essencialmente à tensão comercial, o que pode levar a um corte na expansão de 0,8% até 2020, afirmou hoje Kristalina Georgieva, nova diretora-geral do FMI.

Georgieva, que assumiu o cargo há uma semana, disse que na próxima terça-feira o FMI vai divulgar previsões de crescimento para 2019 e 2020 revistas em baixa.

"Em 2019 esperamos um crescimento mais lento em perto de 90% do mundo", afirmou a diretora-geral, num discurso proferido antes das reuniões de outono do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.