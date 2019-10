Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em queda, acompanhando as suas congéneres europeias, e o índice PSI20 desceu 0,40% para 4.913,35 pontos.

Nove cotadas do PSI20 encerraram em queda e nove subiram. A Altri liderou as descidas e caiu 3,34% para 5,21 euros e a Corticeira Amorim destacou-se nos ganhos, ao subir 2,14% para 9,56 euros.

As principais bolsas europeias encerraram no 'vermelho' com descidas que oscilaram entre 1,18% de Paris e 0,76% de Londres.