O diretor do Ao Cabo Teatro, Luís Araújo, garantiu hoje no Porto que o programa previsto para o período 2020/2021 "está absolutamente dependente" do anúncio dos apoios da Direção-Geral das Artes (DGArtes), previstos para acontecer até 15 de outubro.

Em declarações no final do ensaio de imprensa da peça "A tragédia de Júlio César", que estará em cena no Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto de 11 a 20 de outubro, para onde transitou Nuno Cardoso, antigo diretor do Ao Cabo Teatro, Luís Araújo falou de um tempo "que não sabe se terá para desfrutar" da nova realidade da companhia que dirige com Afonso Santos.

Luís Araújo e Afonso Santos assumiram a direção da companhia no início deste ano, quando Nuno Cardoso passou a diretor artístico do TNSJ.