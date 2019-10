Actualidade

A Mata do Fontelo de Viseu acolhe, a partir de sábado, cinco novas esculturas, que se juntam a três já existentes, no âmbito de um projeto que visa dotar a cidade de uma coleção escultórica a céu aberto.

O Poldra - Public Sculpture Project Viseu, que vai na sua segunda edição, conta este ano com trabalhos de Miguel Palma (Portugal), Elisa Balmaceda (Chile), Steven Barich (Estados Unidos da América), Natália Bezerra e Kaitlin Ferguson (Estados Unidos da América/Escócia) e Liliana Velho (Portugal).

"A primeira edição ainda tem cá as três esculturas. Essas obras vão continuar no parque e vão cruzar-se com estas cinco que estamos a instalar, ou seja, vamos ficar com um percurso com oito obras", disse aos jornalistas o diretor artístico do Poldra, João Dias, durante uma visita ao local.