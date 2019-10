Actualidade

Uma exposição sobre o processo criativo da pintora e ilustradora portuguesa Maria Keil (1914---2012), com obras inéditas, vai ser hoje inaugurada, às 16:00, na Galeria Municipal de Arte, em Barcelos, distrito de Braga.

"O Processo Criativo de Maria Keil" abarca o percurso criativo de Maria Keil, com a apresentação de inéditos do seu espólio pessoal, de acordo com a organização.

Maria Keil é reconhecida pela crítica como tendo contribuído grandemente para o processo de mudança operada na arte portuguesa no século XX.