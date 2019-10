Actualidade

A exposição "Em queda Livre", com curadoria do português João Laia, vai abrir na quinta-feira, no CaixaForum, em Barcelona, Espanha, com obras de onze artistas, que refletem sobre "o atual momento de crise estrutural".

De acordo com a organização, esta será a primeira de três exposições do novo ciclo de curadores emergentes, da Fundação "la Caixa", apresentando a curadoria de João Laia, que é um dos três vencedores de comissariado do Programa Apoio à Criação da instituição.

O título da mostra recorre à imagem da queda "como metáfora da transformação profunda", através de treze obras de arte contemporânea que remetem para os atuais tempos de transformação acelerada.