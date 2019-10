Actualidade

A captura e descarga de sardinha fica proibida a partir de sábado, segundo um despacho do secretário de Estado das Pescas publicado hoje em Diário da República.

"A partir das 12:00 horas do dia 12 de outubro é proibida a captura, manutenção a bordo e descarga de sardinha, com qualquer arte de pesca", refere o despacho.

A pesca da sardinha tem vindo a ser gerida "com o objetivo de assegurar a gradual recuperação do recurso, em linha com os objetivos da Política Comum das Pescas".