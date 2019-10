Actualidade

A organização Human Rights Watch (HRW) pediu hoje entendimento urgente sobre a criação de um tribunal independente para crimes de guerra no Sudão do Sul em carta ao Governo sudanês e à União Africana hoje divulgada.

"O Governo do Sudão do Sul e a União Africana (UA) devem encontrar-se urgentemente para clarificar os planos sobre a proposta de criação de um tribunal híbrido para julgar crimes de guerra", defendeu a organização.

O referido tribunal híbrido juntaria juízes e procuradores do Sudão do Sul e de outros países de África uma vez que o sistema de justiça do país não tem capacidade para tratar de casos tão complexos e de tão grande sensibilidade, apontou a HRW.