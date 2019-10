Actualidade

Portugal vai juntar-se a 11 países da União Europeia (UE) para melhorar a segurança rodoviária, num projeto europeu que visa diminuir as mortes na estrada, que todos os anos equivalem a "três aviões cheios de gente" no país.

Em causa está o projeto "Intercâmbio para a segurança rodoviária" da Comissão Europeia, hoje lançado em Bruxelas, no âmbito do qual especialistas portugueses desta área vão, até 2021, trocar ideias com técnicos de outros Estados-membros como Áustria, Bulgária, França, Grécia, Irlanda, Lituânia, Holanda, Polónia, Roménia, Espanha e Suécia.

"Os países comunitários têm uma realidade diferente [na área da segurança rodoviária] - os países do sul têm uma realidade, os países do norte têm outra" - e, por isso, "vamos trocar boas práticas", afirmou à agência Lusa, em Bruxelas, o presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Rui Ribeiro.