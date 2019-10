Actualidade

Luís Neto e Renan Ribeiro defenderam hoje Bruno Fernandes sobre as gravações em que o capitão da equipa de futebol do Sporting criticou alguns jogadores do plantel.

Em declarações à comunicação social, antes do treino matinal, em Alcochete, o defesa central e o guarda-redes sublinharam que os áudios divulgados são algo do foro "privado" do capitão e prefeririam ver o "lado positivo" das palavras do médio 'leonino'.

"Eu próprio, depois de uma derrota, se me metessem uma escuta em casa, de certeza que diria pior", defendeu Luís Neto.