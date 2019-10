Eleições

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), no poder na Guiné-Bissau, felicitou o PS pela vitória nas eleições de domingo, que confirma o "grande trabalho" que António Costa tem feito em Portugal.

"Em nome da direção Superior do PAIGC e em meu nome pessoal, venho através desta felicitá-lo pela expressiva vitória do Partido Socialista sob a sua esclarecida e firme liderança no decurso das últimas eleições legislativas de 6 de outubro", refere o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, em comunicado enviado hoje à Lusa.

Segundo o líder do partido, o escrutínio de domingo veio "reconfirmar o grande trabalho que (António Costa) tem levado a cabo, não só no seio do PS, como igualmente na condução do Governo de Portugal".