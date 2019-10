Actualidade

A taxa de desemprego no conjunto da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) baixou em agosto para 5,1% da população ativa, menos uma décima e o nível mais baixo desde abril de 1998, foi hoje anunciado.

A OCDE indicou hoje num comunicado que em agosto havia 32,9 milhões de pessoas desempregadas nos 36 países membros.

O pico de desemprego no denominado 'clube' dos países desenvolvidos ocorreu no primeiro trimestre de 2010, com uma taxa de 8,5%.