Ajuda Externa

O ministro das Finanças, Mário Centeno, considerou hoje uma "boa notícia" o reembolso antecipado de dois mil milhões de euros aos credores europeus por parte de Portugal, sublinhando que tal o deixa satisfeito também enquanto presidente do Eurogrupo.

À entrada para uma reunião dos ministros das Finanças da zona euro, no Luxemburgo, Centeno considerou que o reembolso antecipado por Portugal de parte dos empréstimos contraídos junto do Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF) durante o programa de ajuda externa "é mais um passo na normalização da sua situação financeira, que se traduz numa avaliação muito positiva que as instituições têm feito ao longo dos últimos anos dessa mesma evolução", e representa por isso uma boa notícia também para a zona euro no seu todo.

"A redução do endividamento na economia portuguesa, quer do endividamento público, quer do endividamento privado, é nota dominante desta avaliação, e uma consequência dessa redução é precisamente a capacidade acrescida que o país tem tido de, sempre em colaboração com as instituições, neste caso europeias, que são credoras de Portugal, de fazer pagamentos antecipados", apontou.