Actualidade

As salas de cinema portuguesas registaram uma subida de 8,9% no número de espectadores até setembro, face a igual período de 2018, com semelhante crescimento nas receitas, anunciou hoje o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

De acordo com a 'newsletter' mensal do ICA, nos primeiros nove meses de 2019 houve 11,5 milhões de espectadores de cinema, mais 8,9% do que em 2018, apesar de uma ligeira descida de 0,3% em setembro.

No campo das receitas, até setembro, o total verificado foi de 61,3 milhões de euros, mais 8,2% do que nos três primeiros trimestres de 2018, também apesar de uma redução de 1,2% em setembro.