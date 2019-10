Moçambique/Eleições

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição no país, pediu hoje a demissão do ministro do Interior face aos indícios de envolvimento de agentes da polícia no assassínio de um observador eleitoral.

"Exigimos a demissão, com efeitos imediatos, do ministro do Interior [Basílio Monteiro], por ser incompetente na luta contra o crime e sobretudo porque [os suspeitos] são elementos da polícia que o seu ministério tutela", disse hoje André Magibire, porta-voz da Renamo, em conferência de imprensa em Maputo.

A Renamo "repudia de forma veemente o assassínio bárbaro" de Anastácio Matavel, diretor-executivo do Fórum das ONG (FONGA) e dirigente da organização de observação Sala de Paz, em Gaza, ocorrido em 07 de outubro.