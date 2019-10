Actualidade

Os escritores Afonso Cruz, David Machado, Patrícia Portela e a ilustradora Mariana a Miserável são alguns dos autores portugueses convidados a participar na Feira Internacional do Livro de Guadalajara 2019, de 30 de novembro a 7 de dezembro.

De acordo com a informação disponível na página da Feira Internacional do Livro (FIL) de Guadalajara, que se realiza anualmente nesta cidade do México, a iniciativa "FIL Literatura" conta este ano com a participação de quatro autores portugueses.

No dia 6 de dezembro, os escritores David Machado e Patrícia Portela juntam-se ao angolano Ondjaki num encontro subordinado ao tema "literatura em língua portuguesa".