Actualidade

O núcleo de economistas da Universidade Católica manteve hoje a estimativa de crescimento da economia portuguesa para 2019 nos 2,1% do PIB, mas alertando para "riscos predominantemente descendentes", e reviu em baixa a previsão para 2020 e 2021.

De acordo com o Núcleo de Estudos de Conjuntura da Economia Portuguesa (NECEP) da Católica, "o desempenho da economia portuguesa em 2019 dependerá da evolução do investimento e da procura externa" e nesse sentido "os dados mais recentes do comércio mundial desaconselham uma leitura confiante".

"Neste contexto, o NECEP mantém, ainda assim, a sua projeção anterior de um cenário central de crescimento do PIB [Produto Interno Bruto] de 2,1% em 2019", lê-se na folha trimestral de conjuntura relativa ao terceiro trimestre de 2019.