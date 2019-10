Actualidade

O Mistério das Finanças pediu no início de julho à Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública a abertura do concurso para diretor de Finanças do Porto, mas este procedimento mantém-se na lista dos que aguardam lançamento.

A abertura deste procedimento concursal para a Direção de Finanças do Porto tornou-se necessária depois de o responsável por esta direção ter pedido demissão na sequência da operação de fiscalização a condutores, promovida pela Autoridade Tributária e Aduaneira e a GNR, com o objetivo de cobrar dívidas fiscais.

À Lusa, fonte oficial do Ministério das Finanças referiu que "o pedido de abertura do procedimento concursal para o preenchimento do cargo de diretor de Finanças do Porto" foi "enviado para a Cresap" (Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública) no dia 05 de julho.