Óbito/Freitas do Amaral

O parlamento aprovou hoje, com a abstenção do PCP e do PEV, um voto de pesar pela morte de Diogo Freitas do Amaral, fundador do CDS, que morreu em 03 de outubro, aos 78 anos.

O voto de pesar foi apresentado pelo CDS, na comissão permanente da Assembleia da República, que destacou que "a morte de Diogo Pinto de Freitas do Amaral deixa luto a Democracia portuguesa, que ajudou a fundar e consolidar".

Na hora da votação, as bancadas do PCP e PEV optaram pela abstenção e os restantes grupos parlamentares (PS, PSD, CDS, BE) votaram a favor.