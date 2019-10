Futsal

O Benfica empatou hoje 1-1 com os ucranianos do Kherson, na primeira jornada do grupo 2 da Ronda Principal da Liga dos Campeões de futsal, que decorre em Halle, na Bélgica.

Os campeões portugueses inauguraram o marcador por intermédio do brasileiro Fernandinho, aos 17 minutos, mas, no segundo tempo, a formação ucraniana repôs a igualdade, através de Zvarych, aos 24.

Os dois conjuntos somam um ponto no grupo 2, sendo que ainda hoje os belgas do Halle-Gooik, anfitriões do agrupamento, defrontam os azeris do Araz.