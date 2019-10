Futsal

O Sporting, campeão em título na Liga dos Campeões de futsal, iniciou hoje a campanha na competição com uma goleada por 5-0 sobre os bósnios do Mostar, na primeira jornada do grupo 1 da Ronda Principal.

Em Podcetrtek, na Eslovénia, os 'leões' garantiram os três pontos graças aos tentos de Pauleta (13), Alex (16), Cavinato (21), Pany Varela (25) e Cardinal (32), que deixam a formação portuguesa na frente da 'poule', de forma provisória.

Na próxima jornada, agendada para quinta-feira, a formação 'leonina' mede forças com sérvios do Ekonomac, que ainda hoje enfrentam os eslovacos do Dobovec.