O compositor e escritor Chico Buarque afirmou hoje que uma eventual não assinatura do seu diploma do Prémio Camões, por parte do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, equivalerá a uma dupla distinção.

"A não assinatura do Bolsonaro no diploma é para mim um segundo Prémio Camões", escreveu o artista brasileiro na sua conta oficial da rede social Instagram.

O chefe de Estado do país sul-americano deu hoje a entender que não assinará o diploma do Prémio Camões concedido ao compositor e escritor Chico Buarque, cuja entrega formal está a ser marcada para o próximo ano em Portugal.