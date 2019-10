Actualidade

Correntes de água oceânica mais quentes que o normal estão a derreter as massas de gelo flutuante que rodeiam a massa de gelo terrestre da Antártida, contribuindo para a subida do nível do mar, indica um estudo hoje divulgado.

"A circulação de água quente está a atacar a parte de baixo dessas plataformas de gelo nos seus locais mais vulneráveis", diz Karen Alley, professora de Ciências da Terra no "The College of Wooster", um instituto de investigação norte-americano.

A investigação é publicada hoje no boletim científico Science Advances e descreve um novo processo de degelo e a contribuição que tal processo pode ter para o futuro da Antártida e para a subida global do nível do mar.