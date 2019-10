Actualidade

As autoridades da África do Sul aprovaram a venda do Mercantile Bank por cerca de 192 milhões de euros ao Capitec Bank, devendo o processo de alienação estar concluído em novembro, comunicou hoje a CGD ao mercado.

"A Caixa Geral de Depósitos (CGD) informa que as autoridades da África do Sul declararam, nesta data, a sua aprovação ao processo de alienação ao Capitec Bank Limited de ações representativas de 100% do capital social da Mercantile Bank Holdings Limited", lê-se no comunicado do banco enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, fica concluído o processo de aprovação por parte das autoridades competentes, devendo a compra estar finalizada em novembro.