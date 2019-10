Governo

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, afirmou hoje que o BE apresentou ao PS uma proposta para "entendimento inicial que possa estar plasmado no programa de Governo", com o objetivo de reforçar uma solução política com "um horizonte de legislatura".

Catarina Martins falava aos jornalistas na sede do BE, em Lisboa, já depois das declarações do secretário-geral do PS e primeiro-ministro indigitado, António Costa, após uma reunião de mais de uma hora entre as duas equipas negociais de bloquistas e socialistas.

"O Bloco de Esquerda apresentou, nesta reunião, a proposta de um caminho para um entendimento que possa ser plasmado no programa de Governo, que garanta estabilidade à vida das pessoas e portanto reforce uma solução política de horizonte legislatura com as medidas que todo o país conhece porque eu as anunciei publicamente", começou por dizer.