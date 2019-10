Actualidade

As seleções de futebol da Alemanha e da Argentina, com muitos jovens nos respetivos 'onzes', empataram hoje 2-2, em jogo de caráter particular, com os alemães a superiorizarem-se na primeira parte e os argentinos na segunda.

A Alemanha protagonizou uma entrada forte no jogo que lhe valeu dois golos, o primeiro pelo jogador do Bayern de Munique Serge Gnabry, aos 16 minutos, e o segundo pelo também jovem Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, aos 22, deixando antever uma noite amarga para os sul-americanos.

No entanto, a Argentina reagiu após o intervalo e conseguiu evitar a derrota, graças aos golos de Lucas Alario, colega de Kei Havertz no Bayer Leverkusen, aos 66 minutos, e do avançado dos espanhóis do Sevilha Lucas Ocampo, aos 85.