Actualidade

Os oftalmologistas estão a criar uma rede de consultórios em todo o país para facilitar o acesso a "verdadeiros especialistas" e querem atender utentes do SNS, seja através de convenção ou de uma espécie de 'cheque visão'.

A Sociedade Portuguesa de Oftalmologia entende que para resolver as "longas listas de espera" para consultas ou cirurgias em oftalmologia no Serviço Nacional de Saúde (SNS) é necessário "envolver os médicos que estão fora do SNS", sobretudo na prestação de cuidados de saúde primários.

O presidente da Sociedade, Fernando Falcão Reis, assume que se tem assistido a uma "indisfarçável pressão", até política, para incluir a classe dos técnicos optometristas na prestação de cuidados de saúde e alerta que "não se pode colocar a saúde das pessoas em risco".