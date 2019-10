Actualidade

A Presidente de Taiwan disse hoje que a China tem ameaçado constantemente a ilha, constituindo um "grande desafio" à paz e estabilidade regionais, numa altura em que Pequim tenta isolar diplomaticamente o território.

"A China usa a fórmula 'um país, dois sistemas' para nos ameaçar constantemente, efetua todo o tipo de ataques e ergue desafios virulentos à paz e à estabilidade regionais", defendeu Tsai Ing-wen, no discurso que marcou o Dia Nacional de Taiwan.

As declarações de Tsai surgem numa altura em que Hong Kong é palco dos maiores protestos pró-democracia desde a transferência da soberania do território do Reino Unido para a China, em 1997.